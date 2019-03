Dépendance : la colocation, nouvelle solution ?

Depuis trois ans, la Maison du Thil à Beauvais (Oise) rassemble plusieurs colocataires, tous atteints de troubles neurodégénératifs. Il y a sept personnes, dont un couple. Si chacun a sa chambre, la salle à manger, la cuisine et le salon sont partagés. Tout comme le loyer et les salaires des cinq auxiliaires de vie, qui se relaient jour et nuit.

Rester autonome

"On peut venir ici n'importe quand, à n'importe quelle heure. À l'EPHAD bien sûr, il faut montrer patte blanche. C'est très contraignant", confie Nathalie Themelin, fille d'un locataire de la Maison du Thil, qui appartient aux Petits Frères des pauvres. Des bénévoles se relaient pour des activités et des tâches quotidiennes. Le but : que les locataires restent autonomes le plus longtemps possible.

Cette demeure s'inspire du modèle allemand, une colocation à responsabilité partagée, qui coûte en moyenne 2 400 euros par mois à chaque résident. Un prix proche de celui d'une maison de retraite, mais avec le sentiment d'être chez soi.