Santé : y a-t-il un risque d’épidémie de dengue en France ?

Les moustiques tigres ne sont plus limités au sud de la France mais gagnent du terrain. Vendredi 23 septembre, sur le plateau du 12/13, le journaliste et médecin Damien Mascret analyse ce phénomène.

67 départements sont touchés par l’invasion des moustiques tigres et ce ne sont plus seulement des cas importés. "Désormais, ce qu'on observe, ce sont des cas autochtones, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas voyagé mais ils sont piqués par un moustique qui les a contaminés", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13 vendredi 23 septembre.



Pas d’épidémie avant des années

Ces moustiques peuvent transmettre la dengue. "Le plus souvent elle est bénigne et guérit spontanément en une semaine, laissant juste parfois un peu de fatigue. Mais parfois la maladie s'aggrave brutalement au 4e jour, donnant une forme hémorragique ou avec atteinte neurologique", détaille Damien Mascret. Les symptômes sont proches de l’état grippal. "Après 3-4 jours de fièvre certains malades ont aussi une éruption cutanée qui ressemble à la rougeole", poursuit-il. "Il ne surtout il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires ou d'aspirine qui risque d'aggraver la maladie", prévient Damien Mascret. Cependant, il ne pense pas qu’il y aura un risque d’épidémie, en tout cas "pas avant des années".



Parmi Nos sources

Maladies infectieuses et tropicales

Liste non exhaustive