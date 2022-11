Santé : les règles à respecter concernant la prise d’antibiotiques

La prise d’antibiotiques doit être contrôlée pour chacun. Il est important de respecter la posologie et certaines règles que le journaliste et médecin Damien Mascret rappelle sur le plateau du 19/20, vendredi 18 novembre.

Beaucoup de Français consomment des antibiotiques lorsqu’ils sont malades. Cependant, certaines règles sont à respecter. "Le plus important individuellement, c’est de respecter scrupuleusement la prescription du médecin. Le risque de résistance apparaît si vous réduisez la dose prescrite et la durée indiquée", indique Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, vendredi 18 novembre. Il ajoute également que d’abord l’antibiotique "détruit la grosse masse de bactéries sensibles, et à la fin du traitement, il finit par détruire, en quelque sorte "'à l’usure'".

Les antibiotiques, c’est pas automatique !



Parfois, il est possible qu’un antibiotique ne fasse pas effet. Cela veut dire que le corps a déjà développé une résistance au médicament ingéré. Toutefois, dans de nombreux cas, la prise d’antibiotique n’est pas automatique. "Dans de nombreuses infections, rhinopharyngites, bronchiolites, grippe, ce sont des virus donc votre médecin ne prescrit pas d’emblée un antibiotique", précise Damien Mascret. C’est en cas d’une infection plus grave, au bout de deux semaines, que le médecin aura sûrement recours à un antibiotique.