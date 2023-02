Santé : le nombre d'adultes obèses a doublé en 50 ans

Près d’un Français sur deux est en surpoids, selon une étude. La journaliste Florence Griffond, présente sur le plateau du 12/13, mardi 21 février, fait le point.

D'après une étude de l'INSERM, le nombre d'adultes qui souffrent d'obésité a doublé en 50 ans en France. "Aujourd'hui, 47 % des Français présentent un excès de poids et parmi eux, 17 % souffrent d’obésité. (…) Elle touchait 8,5 % des Français en 1997, 15 % en 2012 et 17 % en 2020", explique la journaliste Florence Griffond, sur le plateau du 12/13, mardi 21 février. Selon l'étude, 57 % des personnes âgées de plus de 65 ans sont touchées par l'obésité, contre 23 % des 18-24 ans.

Le confinement, l'une des causes de cette augmentation

"Les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes, 37 % contre 24 %", détaille la journaliste. Enfin, l’obésité concerne plus de 20 % des habitants du nord et du nord-est de la France, tandis que l’Île-de-France et les Pays de la Loire sont les régions les moins impactées. Les ouvriers et les employés sont les plus touchés par l’obésité. De plus, avec le confinement, la proportion d'enfants obèses a quasiment doublé durant la crise sanitaire. "Elle est passée de 2,8 % à 4,6 %", conclut Florence Griffond.