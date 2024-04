Santé : la consommation de certains additifs alimentaires émulsifiants serait associée à un risque accru de diabète de type 2, selon une étude

La consommation de certains additifs alimentaires émulsifiants "serait associée à un risque accru de diabète de type 2", selon une étude, menée par des chercheurs et chercheuses, notamment de l'Inserm, de l'Inrae, de l'université Paris Cité ou encore du Cnam, publiée mercredi 24 avril, dans la revue Lancet Diabetes & Endocrinology.

Ils ont analysé les données de santé de 104 139 adultes participant à l'étude de cohorte NutriNet-Santé. L'âge moyen de ces 104 139 adultes est de 43 ans dont 79 % de femmes. Les scientifiques ont étudié "les possibles liens entre les habitudes d’apports alimentaires en additifs émulsifiants et la survenue de diabète de type 2 entre 2009 et 2023". Au cours du suivi, les participants ont déclaré la survenue de diabète (1 056 cas diagnostiqués), et les déclarations ont été validées grâce à une stratégie multisources (incluant la déclaration et le remboursement d’antidiabétiques).

Pâtisseries, desserts, yaourts, margarines et plats préparés

C'est la première fois que des chercheurs et chercheuses français au niveau international, se sont intéressés "aux relations entre les apports alimentaires en émulsifiants, cumulés sur un suivi maximal de 14 ans, et le risque de développer un diabète de type 2 dans une grande étude en population générale", souligne l'Inserm. En Europe et en Amérique du Nord, 30 à 60 % de l’apport énergétique alimentaire des adultes proviennent d’aliments ultratransformés alors que de plus en plus d’études épidémiologiques suggèrent un lien entre une consommation élevée d’aliments ultratransformés et un risque accru de diabète et d’autres troubles métaboliques.

Les émulsifiants sont parmi les additifs les plus fréquemment utilisés par l’industrie agroalimentaire. Leur usage vise à améliorer la texture des produits tout en prolongeant leur durée de conservation. Ils sont souvent ajoutés aux aliments industriels transformés et emballés tels que certaines pâtisseries, gâteaux et desserts, yaourts, glaces, barres chocolatées, pains industriels, biscottes, margarines et plats préparés. Ces additifs se retrouvent dans liste des ingrédients sur les emballages, carraghénanes, phosphate tripotassique, gomme guar, citrate de sodium, des noms parfois remplacés par leur sigle E407, E340, E412 ou E331.

Les participants ont renseigné en ligne tous les aliments et boissons consommés et leur marque (pour les produits industriels), sur au moins deux journées d’enregistrements alimentaires. Ils étaient régulièrement réinterrogés sur leurs consommations alimentaires, tous les 6 mois sur 14 ans. Ces enregistrements ont été mis en relation avec des bases de données afin d’identifier la présence et la dose des additifs alimentaires (dont les émulsifiants) dans les produits consommés. Des dosages en laboratoire ont également été effectués pour fournir des données quantitatives. Cela a permis de calculer l’exposition chronique au fil du temps à ces émulsifiants. À noter que selon d'autres études précédentes les émulsifiants sont soupçonnés d’accroître les risques cardiovasculaires et de certains cancers.