VIDEO. Quelles influences ont les couleurs sur nos vies ?

Chaque couleur actionne des fonctions spécifiques du cerveau, selon les neurosciences. Le designer et écrivain Jean-Gabriel Causse raconte ce pouvoir extraordinaire des couleurs. "En Angleterre, on a repeint des salles de classe qui étaient beiges, des salles de classe d'enfants de 7/8 ans, on les a repeintes en rose et on a comparé les dessins des enfants avant et depuis que ces salles de classe sont roses", raconte-t-il. Résultat de l'expérience : les dessins des enfants sont "beaucoup plus positifs".

Jean-Gabriel Causse rappelle en effet que les couleurs ont une influence évidente sur le moral et même la productivité. Par exemple, travailler dans une pièce avec un mur blanc peut favoriser l'arrivée d'un burn-out. À l'inverse, des bureaux bleus et verts vont accentuer la créativité. Le designer conseille, pour commencer, d'opter pour un fond d'écran de ces couleurs.