Témoignage : "J'ai été agressée par un patient"

À Dunkerque (Nord), Claire Marie est encore sous le choc de l'agression qu'elle a subie il y a un an. Pour surmonter son traumatisme, elle a décidé de poursuivre son patient en justice. Une démarche rare. "Se faire frapper comme ça n'est pas un acte anodin et, de surcroit, sur son lieu de travail. Donc je ne voulais pas que ça reste sans suite parce que pour moi, ç’aurait été comme banaliser cet acte", déclare-t-elle.

"À son passage, il me met un coup de poing"

À l'époque des faits, deux autres médecins de Dunkerque venaient d'être agressés. Claire Marie était la troisième en six mois. Elle assurait un remplacement dans un quartier tranquille du centre-ville. Le cabinet est aujourd'hui fermé. Le jour de l'agression, la généraliste enchaîne les consultations jusqu'à tomber sur un patient contrarié de ne pas avoir affaire à son médecin traitant. "C'est en ouvrant la porte, en lui tenant la porte, qu'à son passage, il me met un coup de poing au visage. Jamais on ne s'imagine que quelqu'un va vous porter un coup", raconte Claire Marie.

