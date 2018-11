Santé : les infirmières se mobilisent contre le plan santé du gouvernement

La routine pour cette infirmière libérale, ce sont des tournées de 30 ou 40 patients à voir tôt le matin et tard le soir. A Thourotte (Oise), Sabine Gentilini suit au quotidien l'évolution de ses patients. Maladies chroniques, traumatismes, petits bobos ou fin de vie... Un rôle essentiel, mais une profession en crise qui se sent complètement oubliée par le plan santé du gouvernement. "J'en veux aux pouvoirs publics. Ça fait plus de vingt ans que je suis infirmière, ça fait des années qu'on nous oublie. Mais eux, ils ont la médaille d'or", confie l'infirmière.

Des soins parfois gratuits

Chaque déplacement est payé 2,50 € contre 10 € pour un médecin. Sabine Gentilini ne compte plus les actes gratuits, comme déposer des analyses de sang au laboratoire ou retirer une sonde urinaire. Quant aux tarifs, ils n'ont pas été revalorisés depuis 10 ans. Ce que beaucoup de patients ignorent aussi quand Sabine Gentilini a plusieurs soins à faire, c'est que le premier est facturé à 100%, le second à 50%, et le dernier est gratuit. De la considération, ses patients lui en donnent tous les jours. Elle en attend au moins autant de la part du gouvernement.

Le JT

Les autres sujets du JT