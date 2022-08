Dans les Landes, une école de natation océanique pour ne pas se faire piéger par les baïnes

FTR

Chaque été sur le littoral aquitain, des baigneurs se noient emportés par les puissants courants des baïnes, ces cuvettes formées par le déplacement du sable qui s’emplissent à marée haute et se vident de manière violente quand la mer se retire. Mais si on connaît le phénomène, on peut s’en sortir. Alors sur la côte landaise, trois maîtres-nageurs-sauveteurs ont décidé de créer une école de natation océanique pour apprendre aux plus jeunes à évoluer en toute sécurité.

On s’est rendu compte lors de nos sauvetages que la principale cause c’était le manque de connaissances des personnes sur le milieu océanique. Notre philosophie, c’est de transmettre les connaissances élémentaires pour bien s’en sortir dans l’océan. Laurent Falceto responsable pédagogique natation - Safe Ocean

Les baïnes... et les vagues

"L’eau rentre par le plateau de sable et elle va s’évacuer le long de la baïne jusqu’à l’autre plateau". Ce jour-là, c’est Julien Bachoué, responsable pédagogique chez Safe Ocean, qui s’est jeté à l’eau avec les enfants : "On leur apprend le fonctionnement des baïnes, du courant dans un sens et dans l’autre, comment regagner la rive. Avec des petits jeux, on leur montre le fonctionnement de l’océan". Et notamment comment se sortir de cette mauvaise passe quand on est pris subitement dans un courant de baïne. Ne pas résister, et se laisser emporter vers le large pour contourner le phénomène et rejoindre le rivage.

Mais les baïnes ne sont pas le seul danger, les vagues provoquent aussi leur lot d’accidents chaque été. Et ici elles peuvent être particulièrement piégeuses. Alors Safe Ocean apprend aux enfants à les apprivoiser. Comment passer au-dessous sans danger, comment s’en servir pour regagner la plage. Des conseils qui rassurent les parents, comme cette maman qui n’a pas hésité un instant à inscrire sa fille : "Je voulais vraiment qu’elle connaisse les courants, les baïnes, savoir plonger dans les vagues. Je trouve que c’était important, quand on habite ici, d’appréhender tout ça". Les enfants reçoivent également ici quelques notions de secourisme.