Santé : protection obligatoire face au soleil

La saison estivale est évidemment le moment où le soleil représente le plus de dangers pour le corps humain, et plus particulièrement pour la peau. Le journaliste et médecin Damien Mascret est sur le plateau du 12/13, mardi 5 juillet, pour nous exposer les risques.

Comme chaque été, il est primordial de se prémunir des dangers que peuvent provoquer le soleil. Si les adultes peuvent souffrir de l’ensoleillement, c’est chez les enfants que les dangers sont les plus importants. "Les rayons UV agressent les cellules et c’est dans l’enfance que les coups de soleil, notamment, font le nid des cancers de la peau qui apparaîtront des décennies plus tard", informe le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi 5 juillet. Toujours selon le journaliste : "La peau (…) même bronzée, est une faible protection contre les rayons UV et c’est encore plus vrai chez les enfants, car elle est très fine."

Plusieurs protections possibles

Pour éviter de développer des maladies liées au chaud soleil estival, plusieurs types de protections existent. Il faut selon Damien Mascret "éviter le soleil de midi". Pour les plus téméraires qui souhaitent tout de même s’exposer, la crème solaire est une protection indispensable, cependant, il faut bien la choisir. "Il faut préférer les crèmes solaires d’indice SPF50+ et éviter les produits solaires bio qui ne sont pas suffisamment protecteurs", conseille le journaliste. Se protéger, c’est également garder ses vêtements, comme son tee-shirt, et privilégier le port d’un chapeau ou d’une casquette.