Santé : huit Français sur dix font attention à leur comportement en ce qui concerne la prévention

Il existe cependant des disparités entre les différentes classes d'âges et les catégories sociales, selon un sondage Odoxa pour franceinfo et "Le Figaro" publié lundi.

Ils sont 80% des Français à être attentifs au quotidien à la préservation de leur santé, révèle un sondage Odoxa pour franceinfo et Le Figaro publié lundi 8 juillet. Les Français ont notamment retenu certains principes comme boire 1,5 litre d'eau par jour, manger plus de fruits et légumes ou faire du sport. Près de sept Français sur dix se disent bien informés et sensibilisés surtout par leurs soignants.

Il existe cependant des disparités. Tout d'abord, les connaissances en matière de prévention dépendent en fonction de l'âge. Ainsi, 77% des plus de 65 ans se disent bien informés contre 61% des 18-24 ans. Cet écart se répercute dans l'application des conseils de prévention. Ils ne sont que 61% des 18-24 à les appliquer alors que 82% des plus de 65 ans le font. On retrouve une différence encore plus importante quant à l'attention portée à la préservation de la santé dans ces classes d'âge (35 points).

Le niveau de vie, un rôle important

Le niveau de vie joue aussi un rôle dans le rapport à la prévention-santé. En effet, on retrouve un écart de 10 points entre les classes pauvres et les classes aisées concernant la propension à faire attention à sa santé, le sentiment d'être bien informé et l'application des bons comportements. Par ailleurs, 41% des sondés disent qu'une limite à l'application des conseils de prévention est le manque de moyens, ce qui en fait le facteur le plus important.

Pour améliorer la prévention, 84% des Français estiment que les médecins et les pharmaciens doivent faire plus de sensibilisation. Pour qu'ils aient plus de temps à consacrer à cette tâche, 82% des sondés estiment qu'il faut mieux rémunérer les personnels soignants.