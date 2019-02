Pérou : survivre dans la ville la plus haute du monde

Perché sur une des cimes de la cordillère des Andes, La Rinconada, au Pérou, est la ville la plus haute du monde. En quelques années, la population a décuplé pour atteindre les 60 000 habitants, car la zone serait une mine d'or. Des mineurs viennent de tout le pays pour travailler dans des conditions particulièrement difficiles. Pour venir en aide à cette population de l'extrême, une équipe médicale française a franchi les Andes.

Une adaptation physique

Un quart de la population souffre du mal des montagnes. Un cœur et des poumons plus gros, du sang très épais, en plusieurs siècles, le physique des populations andines s'est adapté au manque d'oxygène. Les scientifiques sont également venus percer le mystère des habitants, car à cette altitude, personne n'est censé survivre. Ces connaissances vont permettre de mieux soigner les maladies respiratoires et les insuffisances cardiaques.