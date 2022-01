Naissances : L'Insee dévoile le classement des prénoms les plus donnés en France en 2021

Chez les filles, le prénom le plus donné est Jade et c'est la première fois qu'il se retrouve en tête de classement. Jade est passée devant Louise et Emma. Chez les garçons, Léo est le prénom qui revient le plus fréquemment. Il est en tête du classement depuis 2014. Il y a des spécificités en fonction des régions. "Léo est en tête partout sauf en Bretagne et en Corse", indique la journaliste Jihane Benzina en direct du plateau du 13 Heures, mercredi 26 janvier.

Des prénoms féminins inspirés de séries télévisées

Les séries télévisées inspirent aussi certains prénoms assez originaux. En référence à la série La Casa de Papel, une petite Lisbonne est née à Caen (Calvados). Et puis le prénom Khaleesy, inspiré de la série Game of Thrones. Des prénoms composés masculins et originaux ont également été dévoilés par l'Insee : Alpha-Kabinet, Précieux-Patrick, Divin-Steeve.