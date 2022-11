Un médicament sans hospitalisation permet de guérir de la maladie du sommeil

Un médicament, l'acoziborole, élaboré par Sanofi et une organisation de recherche fondée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), permet de guérir de la maladie du sommeil, révèle la revue médicale The Lancet. Cette maladie parasitaire, dite de la mouche tsé-tsé, menace en permanence 60 millions de personnes en Afrique.

Il existe des traitements contre la trypanosomiase humaine africaine, autrement dit la maladie du sommeil, mais ils nécessitent généralement une hospitalisation. Ce parasite envahit le système nerveux, provoque notamment des troubles du sommeil, avant d'entraîner la mort.

Plusieurs comprimés de ce nouveau médicament, l'acoziborole, avalés en une seule fois permettent de guérir. Il est efficace à 95%, un an et demi après la prise du traitement, selon The Lancet. Ce médicament élimine le parasite chez l'humain. Il pourrait permettre d'éliminer la transmission de la maladie du sommeil d'ici 2030.