Haute-Vienne : les pharmaciens alertent sur une recrudescence des fausses ordonnances

La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France en Haute-Vienne alerte sur une recrudescence des fausses ordonnances en circulation dans le département. La coprésidente, Marion Lemaire assure, au micro de France Bleu Limousin, détecter "deux à trois cas" par semaine, et que ces détournements peuvent concerner "pas mal de médicaments sensibles" et "notamment au niveau des douleurs neurologiques". Ces médicaments sont soit détournés pour leur usage principal, comme stupéfiant par exemple, notamment les antidouleurs. Soit, ils "vont vers d'autres marchés, en France ou à l'étranger, le marché noir par exemple", explique Marion Lemaire au micro de France Bleu Limousin.

Selon elle, plusieurs signes peuvent permettre de détecter ces fraudes, "souvent la personne n'a pas sa carte Vitale" et insiste pour payer directement les médicaments prescrits sur l'ordonnance. "Il y a des fautes d'orthographe, de syntaxe, de posologie" et lorsqu'ils cherchent certains médecins prescripteurs, "ils n'existent pas".

"De plus en plus difficile de détecter ces fausses ordonnances"

Elle note cependant un perfectionnement des techniques, "c'est de plus en plus difficile de détecter ces fausses ordonnances", alerte-t-elle, et sur son département, les pharmaciens se sont organisés sur un groupe WhatsApp pour s'échanger les informations. Un état de fait que dénonce la coprésidente de la FSPF, "cette vigilance nous demande beaucoup d'énergie, on nous demande de faire le gendarme, ce qui n'est pas la mission principale d'un pharmacien, sans contrepartie, sans rémunération et récompense".