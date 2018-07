VIH : Aides lance une campagne de sensibilisation sur la Prep

Aides lance une campagne nationale d'information et de promotion de la PrEP, un traitement préventif contre le VIH. La campagne sera visible tout l’été.

"PrEp : un comprimé par jour vous protège du VIH ". C'est l'accroche de cette première campagne #Prep4Love, à l’initiative de l’association de lutte contre le virus du sida Aides. Elle sera visible en affichage tout l'été dans les plus grandes villes de France, la presse ainsi que sur le web et les réseaux. Les visuels représenteront des couples hétérosexuels comme homosexuels.

La PrEp - de "Pré" avant, "Exposition" contact avec le VIH et "Prophylaxie" prévention de l'infection - est un outil destiné à faire baisser le nombre de nouvelles contaminations par le VIH. Elle complète les autres moyens de prévention comme le préservatif, le traitement des personnes séropositives ou encore le dépistage.

Toucher les femmes et les personnes migrantes

La PrEp "peine encore à atteindre ses cibles", note l’association : 18 mois après son autorisation de mise sur le marché, seules 7.000 personnes en France utilisent ce traitement préventif, le Truvada et ses génériques.

Elle est encore largement méconnue, notamment des femmes qui se trouvent exposées au risque du sida. Selon les dernières données disponibles, 97% des prescriptions de Prep concernent des HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes). Et les femmes "ne représentent que 1% des inclusions" dans ce programme de prévention, pointe l'association.

Alors que les femmes sont aussi vulnérables. "Cet outil s'adresse aux personnes les plus exposées au virus du sida. En particulier celles qui rencontrent des difficultés à utiliser le préservatif ou à négocier son usage avec leurs partenaires. C'est notamment le cas de nombreuses femmes, encore trop souvent tributaires du bon-vouloir des hommes pour se prémunir contre le VIH" explique Camille Spire, membre du conseil d'administration de AIDES. Les femmes les plus à risque sont celles qui ont de multiples partenaires, les usagère de drogues et les compagnes d'usagers de drogues.

Les personnes migrantes et originaires d'Afrique subsaharienne, elles aussi très concernées par le VIH, restent mal informées sur ce traitement préventif, ajoute Aides.

Tous les adultes exposés au risque

Selon la Haute autorité de Santé (HAS), la PrEP est recommandée à tous les adultes exposés à un haut risque de contracter le VIH. Il s'agit notamment des homosexuels ou des hommes ayant des rapprorts sexules avec des hommes (HSH), en particulier s'ils ont eu une MST/IST ou un traitement anti-VIH après un rapport à risque dans l'année écoulée. La HAS cible aussi les travailleuses du sexe.

Dans une brochure sur le bon usage de ce traitement préventif, destinée aux professionels de santé et mise en ligne en mai par l'agence du médicament ANSM, il est précisé que désormais "les informations fournies dans ce document concernent l'adulte et l'adolescent".