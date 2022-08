Brut.

“Je suis rentrée en hôpital psychiatrique à 17 ans. A l'époque, je ne me rendais pas compte que ça valait le coup qu'on me sauve la vie” explique Laetitia, qui a écrit la bande-dessinée “Comment survivre en hôpital psychiatrique (en fumant des tonnes de cigarettes)”. Ses parents l'emmènent aux urgences. Elle est ensuite transférée aux urgences psychiatriques de Saint-Anne, où elle restera quelques jours. “Un moment, on m'a enfin autorisée à avoir de la musique et mes amis m'ont apporté un CD avec tous les groupes de l'époque. La musique m'a aidée à tenir le coup”.

“La vie peut être magnifique, mais on a besoin de nous aider en nous donnant les bons outils”

Elle est ensuite dirigée vers le centre pour adolescents. Ses journées sont rythmées par les repas et “fumer des cigarettes”. Touchée par une dépression sévère, la jeune femme a du mal à se concentrer, comme pour lire un livre par exemple. Il lui faut dix ans pour que le diagnostic tombe enfin : elle est atteinte du trouble de la personnalité bordeline. “C'est très important d'être diagnostiqué. La vie peut être magnifique, mais on a besoin de nous aider en nous donnant les bons outils” précise Laetitia.