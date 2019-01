Tendance : du sport prescrit sur ordonnance

Nicole a 70 ans. Depuis deux ans, elle vient chaque semaine dans ce cabinet médical, non pas pour des consultations, mais pour faire du sport. Une pratique qui la soulage dans ses déplacements au quotidien. Maux de dos, pathologies cardiaques, respiratoires ou encore diabète sont autant de maladies que le sport peut soigner, à condition d'être bien accompagné. Ici, chaque patient est encadré par un médecin et un éducateur médico-sportif.

Certaines mutuelles assurent le remboursement

Du sport pour compléter, voire réduire le recours aux médicaments. Après avoir effectué un bilan, les séances sont prescrites sur ordonnance par un médecin. "C'est une pratique qui est intégrée et qui tient compte des antécédents du patient, de ses besoins, et qui est également vigilante, puisque c'est une pratique qui tient compte des contre-indications", explique le praticien Nicolas Bouvier. Pour une séance d'une heure, comptez entre 30 et 40 €, dont une partie peut être prise en charge par certaines mutuelles.

