Santé : l’épidémique de bronchiolite gagne du terrain

FRANCE 3

Respiration sifflante, bronches encombrées, âgé de deux mois, Tom a une bronchiolite. Cela fait trois semaines qu’il vient régulièrement chez le kinésithérapeute. "On est sur la fin du traitement et ça va plutôt mieux", affirme Coralie Richard, sa mère. Tous les cas ne nécessitent pas une prise en charge chez le kiné, seul les plus aigus sont concernés. Mais l’agenda du professionnel se remplit rapidement. "Depuis deux semaines, ça monte crescendo", remarque-t-il.



Appeler le 15 avant d’aller aux urgences

Huit nouvelles régions viennent de passer en phase épidémique. Parmi elles, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore la Normandie. Aujourd’hui, jeudi 20 octobre, la majeure partie de la France est concernée. Au CHU de Bordeaux (Gironde), le nombre de passage est en nette hausse. Pourtant, avant de franchir la porte de l’hôpital, il vaut mieux appeler le 15 ou son médecin traitant. Seul quelques symptômes doivent inquiéter comme lorsque l’enfant fait des pauses respiratoires, s’il change de couleur ou si sa conscience se modifie.