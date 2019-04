Parkinson : le difficile quotidien des malades

"Quand on tremble, quand on perd parfois l'équilibre, quand la voix déraille, les gens peuvent penser que nous sommes ivres. Mais non, tout cela, ce sont les symptômes de la maladie de Parkinson". Il y a trois ans, quand les premiers symptômes sont apparus, cet ancien ingénieur pensait souffrir d'un burn out. Mais très vite, le verdict est tombé : Parkinson. Depuis, Benjamin Oplatka a dû abandonner son métier mais il reste actif. Comme d'autres bénévoles, cet homme donne son temps à l'association France Parkinson.

8 000 nouveaux cas chaque année

"J'ai souhaité m'investir quelques mois après la confirmation de mon état de santé, afin de me rendre utile, de conserver du lien social, de me tenir au courant sur l'actualité des traitements", explique Benjamin Oplatka. A l'heure actuelle, seuls les traitements, les médicaments et les électrostimulations du cerveau soulagent les malades. Mais Parkinson est incurable. Mais le regard sur la maladie peut évoluer. En France, 200 000 personnes sont touchées par la maladie. Et 8 000 nouveaux cas se déclarent chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT