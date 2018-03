Médicaments sans ordonnance : le flou des pharmaciens

Une toux, un rhume : qui n’est jamais allé chez le pharmacien sans passer par son médecin ? Pour autant, recevons-nous le bon conseil ? Certains médicaments contre le rhume doivent être pris avec précaution. "Quand on nous demande du Doliprane et de l’Actifed, on doit faire attention à la dose maximum de paracétamol à respecter par jour qui est de trois grammes par jour."



Des doses dangereuses

Mais d’après l’UFC-Que Choisir, certaines pharmacies ne donnent pas toujours les bons conseils. Nous nous sommes rendus dans une pharmacie en caméra cachée et avons simulé un rhume. Le pharmacien nous y a recommandé 4 grammes par jour. Cette dose peut être nocive, comme l’explique la notice. Selon l’étude de l’UFC-Que Choisir, 54 % des pharmacies ont conseillé une dose supérieure à 3 grammes par jour. Pire, dans 24 % des cas le conseil pouvait aboutir à prendre 4 grammes par jour, un niveau jugé dangereux.

Le JT

Les autres sujets du JT