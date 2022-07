Santé : attention au moustique tigre, potentiellement vecteur de virus

Le moustique tigre, très présent en France cet été, est potentiellement vecteur de virus. Comment s'en protéger ? Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mardi 12 juillet, sur le plateau du 19/20.

Comment le moustique tigre peut-il être vecteur de virus ? "Il sert d'intermédiaire, pendant quelques jours, entre une personne infectée et une personne qui ne l'est pas encore", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mardi 12 juillet, sur le plateau du 19/20. Ils peuvent transmettre des maladies "invalidantes ou graves", comme la dengue.



Bientôt un problème de santé publique ?

Le moustique tigre, qui se développe beaucoup en métropole, pourrait poser un problème de santé publique. "Quand plusieurs conditions seront réunies. D'abord, il faut que le moustique tigre soit présent partout, (…) qu'il ait des conditions de températures entre 15 et 25 degrés, (…) et qu'il y ait beaucoup de malades pour piquer et transmettre à quelqu'un d'autre", indique le médecin. Une situation qui pourrait devenir une réalité dans quelques dizaines d'années, selon les experts.

Parmi Nos sources

Santé publique France https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/articles/donnees-en-france-metropolitaine/chikungunya-dengue-et-zika-donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-france-metropolitaine-en-2022