"L'hypersexualité, c'était intéressant d'en parler" - Nicolas Duvauchelle à propos de son film "Bonhomme"

Piotr et Marilyn forment un jeune couple qui vit dans la banlieue lilloise. Lui vend des cuisines, elle passe de boulot en boulot. Mais alors que les deux vivent une belle histoire d'amour, un accident de voiture fait basculer la vie de Piotr.

Cet accident fait de Piotr, jusqu'alors volontaire, solide et énergique, un traumatisé crânien sévère, atteint de lenteur mentale, de troubles de la mémoire, de l'attention et du raisonnement qui le rendent totalement dépendant. Mais ce traumatisme va surtout débrider totalement la sexualité de Piotr et lever toutes ses inhibitions. Marylin va alors devoir se battre pour conserver son amour et cet homme redevenu enfant auprès d'elle.

Marion Vernoux et Nicolas Duvauchelle étaient les invités du Magazine de la santé, ce lundi 3 septembre 2018. Retrouvez l'intégralité de leur interview en vidéo.