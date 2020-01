Santé : la grippe saisonnière a fait 22 morts

Mercredi 29 janvier, les autorités de santé ont communiqué un triste bilan. Depuis novembre 2019, la grippe saisonnière a fait 22 morts en France. Qui sont ces victimes ? "Il s'agit de deux enfants, huit personnes âgées de 65 ans et plus, les autres sont des adultes de 15 à 64 ans. Par ailleurs, 244 cas graves ont dû être admis en réanimation, et trois sur quatre présentaient des facteurs de risque d'autres pathologies", précise la journaliste Frédérique Prabonnaud sur le plateau du 13 Heures.

Des gestes barrières pour contenir l'épidémie

L'épidémie touche-t-elle toute la France ? "Oui, seule la Normandie reste en dessous du seuil épidémique, mais elle risque elle aussi de passer ce seuil", poursuit la journaliste. Pour se protéger, il existe des gestes barrière. "Se laver les mains régulièrement, on tousse et on éternue dans son coude, et on utilise des mouchoirs jetables. Si vous êtes malade, vous pouvez porter un masque chirurgical, pour éviter de contaminer les autres personnes", conclut Frédérique Prabonnaud.

