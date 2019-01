Santé : la grippe bien installée en Occitanie

Les symptômes sont clairs, cette mère de famille a contracté le virus de la grippe. Sur les conseils de son médecin généraliste, elle s'est rendue aux urgences de l'hôpital de Purpan à Toulouse, en Haute-Garonne. En Occitanie, la grippe s'est installée depuis trois semaines et les services hospitaliers sont saturés. Dans la ville rose, ce sont 350 patients qui entrent chaque jour aux urgences avec les mêmes symptômes. Avec ce pic d'activité, les urgences sont saturées. Pour le chef du service, Pr Dominique Lauque, une proportion d'environ 20% des patients s'y rend pour des soins "sans signe de sévérité".

Des gestes simples pour éviter la transmission

La vaccination reste un moyen efficace de lutter contre le virus, mais des gestes simples comme le lavage de mains et le port d'un masque peuvent aussi éviter la transmission. L'épidémie de grippe devrait durer six semaines et le pic est prévu pour les prochains jours.

Le JT

Les autres sujets du JT