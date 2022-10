Santé : la campagne de vaccination contre la grippe a débuté, mardi 18 octobre

F. Bouquillat, F. Prabonnaud, E. Bach C. Cormery, J. Boulesteix, L. Barbier

La campagne de vaccination contre la grippe a été lancée, mardi 18 octobre. 16 millions de personnes à risque ont reçu un bon de la sécurité sociale pour être vaccinées gratuitement et en priorité.

Mardi 18 octobre, un homme reçoit le vaccin contre la grippe dans une pharmacie. "C’est bien de la faire. (…) Jamais je n’ai été malade", explique-t-il. Les habitués sont présents pour le premier jour de la campagne. "On doit être à une quinzaine, vingtaine de vaccinations depuis ce matin (…) ce sont des personnes plutôt âgées, plutôt avec des pathologies", se félicite Michael Gommez, pharmacien Pharmabest à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

52,6 % de personnes à risque ont été vaccinées contre la grippe en 2021

Les plus de 65 ans, les personnes avec des maladies chroniques, ou souffrant d’obésité et les femmes enceintes sont les personnes à risque. Seize millions d’entre eux ont déjà reçu un bon de la sécurité sociale pour être vaccinés gratuitement et en priorité. En 2021, seules 52,6 % d’entre elles se sont fait vacciner. Selon les autorités publiques, chaque année, la vaccination contre la grippe sauve 2 000 personnes à risque.