Santé : à l'image du Covid long, des chercheurs estiment que la "grippe longue" existe aussi

L'épidémie de grippe s'intensifie depuis plusieurs semaines en France. Et cette infection n'est pas à prendre à la légère, alertent aujourd'hui des chercheurs américains. Une étude, parue dans la revue scientifique The Lancet, met en évidence la persistance possible de symptômes des mois après l'infection.

Un spécialiste du Covid long, l'épidémiologiste Zyad Al-Aly, a mené cette étude en comparant les dossiers médicaux issus d'hôpitaux américains, dossiers de dizaines de milliers de malades du Covid-19 et de la grippe. Il observe qu'après la phase aiguë de Covid-19, les patients risquent des problèmes de santé sur le long terme qui peuvent toucher de nombreux organes du corps humain. C'est ce qu'on appelle le Covid long, et cela a déjà été observé et documenté depuis bientôt quatre ans.

Des symptômes de la grippe jusqu'à un an et demi après l'infection

Mais plus étonnant, l'épidémiologiste s'est aussi rendu compte que, de la même façon, il existe ce qu'on pourrait appeler une "grippe longue". De possibles symptômes subsisteraient encore entre un an et un an et demi après l'infection : tachycardie, douleur thoracique et surtout des problèmes pulmonaires caractérisés par de la toux, de l'essoufflement ou un manque d'oxygène dans le sang.

Ces symptômes et ces maladies chroniques sont certes moins forts et moins graves que le Covid long. Mais la grippe laisse donc aussi des traces. En conclusion, le chercheur encourage à se faire vacciner contre la grippe.