La grippe arrive : comment l'éviter ?

L’Occitanie est la première région à être passée en phase épidémique, et les autorités sanitaires s’attendent à ce que les autres suivent bientôt.

L’épidémie a débuté dans la semaine du 31 décembre au 6 janvier en Occitanie. "La circulation de la grippe en France a commencé et on peut s'attendre à ce que l'ensemble des régions métropolitaines passent en phase épidémique dans les semaines qui viennent" a expliqué à l’AFP l'épidémiologiste Sibylle Bernard-Stoecklin, de l'agence sanitaire Santé publique France. Dix autres régions sont actuellement en phase pré-épidémique. Seuls les Pays-de-la-Loire et la Corse ne sont pas encore concernées.

Que faire pour éviter de tomber malade ?

La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Après la vaccination, il faut attendre 15 jours pour être protégé. Le vaccin est d'ailleurs recommandé pour les personnes les plus fragiles. Cela concerne les plus de 65 ans, les patients atteints de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire …), les femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité morbide. Toutes ces personnes, si elles sont majeures, peuvent retirer leur vaccin à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge de l’Assurance maladie; le vaccin est alors remboursé à 100%. Elles peuvent ensuite se faire vacciner par un médecin, un infirmier ou une sage-femme.

A noter que cette année, dans 4 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie), toutes les personnes concernées par les recommandations peuvent également se faire vacciner directement en pharmacie.

Enfin, de nombreux petits gestes peuvent vous éviter d’être contaminé par le virus de la grippe : se laver les mains régulièrement, avec du savon ou une solution hydro alcoolique, et bien entendu limiter les contacts avec les personnes malades; aérer votre logement chaque jour pour en renouveler l’air peut aussi vous éviter une infection. Pour ceux qui sont déjà malades, porter un masque permet d’éviter de transmettre le virus.