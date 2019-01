Grippe : six morts dans un Ehpad

Beaucoup de questions se posent au sein de l'Ehpad de La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret. Une femme de 85 ans a succombé au virus de la grippe samedi 26 janvier. C'est la sixième en quelques semaines au sein du même établissement. Toutes les visites sont suspendues : les familles des résidents n'ont plus accès à l'établissement depuis vendredi 25 janvier.

Quatre résidents et deux salariés

Les victimes sont quatre résidents et deux membres du personnel. Les résidents et le personnel sont sous traitement pour éviter une propagation de l'épidémie. Toutefois, une vingtaine de personnes ont déclaré la maladie. Edwige Rivoire, directrice du groupe Ugecam centre, explique que "toutes les mesures en termes d'hygiène et de port du masque" ont été mises en place. Selon l'agence régionale de santé, les victimes n'étaient pas toutes vaccinées. C'était le cas de l'un des deux membres du personnel décédés.

