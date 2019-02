Grippe : la France envahie par l'épidémie

Au CHU de Purpan, à Toulouse (Haute-Garonne), cette mère de famille a contracté le virus de la grippe et a dû être prise en charge. "La douleur ne baissait pas même en prenant un médicament, je suis venue ici aux urgences", raconte Ouahiba Meddah. La grippe frappe toute la France et les urgences des hôpitaux sont surchargées. À Toulouse, on est passé de 300 à 350 patients par jour.

La campagne de vaccination est terminée

Le vaccin demeure le moyen le plus efficace pour prévenir la maladie mais la campagne de vaccination est terminée. Il est donc conseillé d'adopter des gestes simples. "Lavage de mains, on porte un masque lorsqu'on est dans une situation communautaire, on fait attention aux mouchoirs", détaille Pierre-Henri Auboiroux, médecin urgentiste du CHU de Purpan. Le pic de l'épidémie est prévu pour les prochains jours. Depuis novembre dernier, 422 cas ont été admis en réanimation et il y a eu 33 décès.

Le JT

Les autres sujets du JT