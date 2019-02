Chambéry : la grippe diagnostiquée en 10 minutes chrono

Mathilde, deux ans, est amenée aux urgences par sa grand-mère. Elle a de la fièvre depuis quatre jours et présente des symptômes qui peuvent laisser penser à la grippe. Après la consultation avec un médecin, une infirmière réalise un prélèvement dans le nez de la petite fille à l’aide d’un écouvillon. Le prélèvement est glissé dans une machine qui utilise une technique de biologie moléculaire permettant d’amplifier le matériel génétique du virus de la grippe jusqu’à ce qu’il soit détectable. Le diagnostic est fait en dix minutes à peine. Et pour cette petite fille, il est positif. Elle sera gardée quelques heures en observation sans traitement particulier.

Eviter les antibiotiques

Dr Fabienne Dalmon, pédiatre au centre hospitalier Métropole-Savoie (Chambéry) explique que ce test permet d’éviter l’administration d’antibiotiques, inutiles en cas de grippe. Autre intérêt de ce test : il permet de réduire le nombre d’examens qui peuvent être fait chez un enfant qui présente une forte fièvre et dont on ne sait pas avec certitude s’il a la grippe. Un moyen de désengorger des urgences en surchauffe à cause des épidémies hivernales.