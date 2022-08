Consommation : les industriels peuvent remplacer le canard par du poulet dans des plats

L'industrie agroalimentaire est autorisée à changer la recette de certains plats et à remplacer, par exemple, le canard par du poulet. Les associations de consommateurs demandent de la clarté.

Avec les tensions d'approvisionnement en huile et en œufs ainsi que la grippe aviaire, l'État autorise l'industrie agroalimentaire à changer ses recettes, lundi 29 août, sans que cela soit obligatoirement inscrit sur les étiquettes des produits. "Il y a tromperie sur le produit quand même", constate un homme. L'autorisation s'applique aux œufs et à la volaille. Ainsi, un pot de rillettes de canard pourra contenir du poulet.

Une étiquette doit être apposée sur les produits concernés

Pour des habitants du Gers, cela est inconcevable. "On est producteur de canards, on n'est pas producteur de poulets, on ne met pas autre chose dans des rillettes de canard", affirme Joël Valentin, producteur. En cas de changement de recette, les industriels doivent coller sur le produit une étiquette précisant la dérogation. La grande distribution doit également l'afficher. "Pour le coup, ça pose problème puisqu'on a des changements de recette qui portent sur l'ingrédient de base", explique Olivier Andrault de l'association UFC-Que Choisir.