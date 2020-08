VIDEO. "On peut imaginer des vaccins partiels" au premier trimestre 2021, espère Jean-François Delfraissy

Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a salué lundi 24 août sur franceinfo un "effort sans précédent autour du vaccin, avec 30 candidats", pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Si "la majorité des vaccins va passer à la trappe, on peut imaginer qu’on ait un, deux ou trois candidats, au premier trimestre 2021, qui seront des vaccins partiels et qui permettront d’apporter des éléments de réponse", espère-t-il.

Cependant, "rien n’est gagné", et si le vaccin est trouvé Jean-François Delfraissy plaide pour des doses à un "coût faible qui doit se limiter, pour un accès mondialisé, à un ou deux dollars le vaccin". Le président du Conseil scientifique nourrit cette espérance "sur le Sida, les médicaments génériques sont arrivés là où ils devaient arriver, c’est-à-dire au Sud, avec une diminution de coût. On a gagné une fois, on regagnera une deuxième fois", assure-t-il.