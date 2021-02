VIDEO. Une pétition pour les visites de malades du Covid-19 à l'hôpital : Olivier Veran "réaffirme qu'elles doivent être et sont autorisées"

La directrice du Théâtre Antoine, Stéphanie Bataille, a lancé une pétition pour que soient autorisées les visites aux malades hospitalisés. Elle a perdu son père, le comédien Étienne Draber, qui avait contracté le Covid-19 à l’hôpital, sans pouvoir lui dire au revoir.

"Je réaffirme avec force et conviction que les visites à l'hôpital doivent être et sont, sauf anomalies, autorisées dans toutes les situations avec des protocoles sanitaires", a réagi mardi 9 février sur franceinfo Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Les équipes médicales et soignantes sont "attentives au bien-être du malade et à celui de la famille. Priver quelqu'un de visites cela serait extrêmement douloureux".

Priver une famille du droit de visiter quelqu'un, qui en plus est en fin de vie, cela serait encore plus douloureux. Je ne dis pas que cela n'arrive pas et cela est regrettable. Olivier Véran, ministre de la Santé à franceinfo





En ce qui concerne le père de Stéphanie Bataille, "j'ai contacté l'hôpital en question pour avoir des informations sur cette situation particulière et individuelle".