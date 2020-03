VIDEO. Coronavirus : Macron prévoit "une phase qui va durer des semaines et sans doute des mois"

"Nous devons tous avoir conscience que nous serons mobilisés dans la durée" et "nous sommes prêts", a déclaré le chef de l'Etat, mardi, au Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) du ministère de la Santé.

Emmanuel Macron avec le ministre de la Santé, Olivier Véran (gauche), et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, au ministère de la Santé, à Paris, le 3 mars 2020. (FRANCEINFO)