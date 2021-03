Pendant ce temps-là à Bourges, offrir un déjeuner et un moment de partage à des étudiants chez eux deux fois par semaine, c'est l’initiative de Nicole et de Christian. Ce jour-là, Emmeline, Colin et Ashley viennent pour la troisième fois. "Nous, ça nous fait du bien de rencontrer d'autres gens en dehors de notre sphère d'étudiants", confie Ashley, étudiante. Pour Nicole, le plaisir est réciproque : "Je pense qu'on y retrouve tous notre compte en fait, chacun dans notre coin. Moi, ça me fait plaisir aussi de pouvoir aider, voilà, c'est clair. Et puis, ça me fait plaisir de pouvoir cuisiner pour vous."

Un moment de légerté

Emmeline, Colin et Ashley y voient un vrai miment de légèreté, tous souffrant de la solitude et de l'isolement. "Moi, je sais que moi étudiante, j'étais dans ma chambre toute seule, je pleurais, je me remettais en question… Je suis déjà une personne qui n'a pas confiance en soi, mais avec la situation qui est là aujourd'hui, j'étais pas bien du tout", confie Emmeline. Aujourd'hui, ce sont de vrais liens qui se tissent entre ce couple et ses convives. Colin, lui-même étudiant et invité se réjouit également de voir d'autres étudiants heureux, le temps d'un déjeuner : "Ils ressortent de ces cinq heures passées avec Nicole et Christian, ou même avec quelqu'un d’autre, bah ils ressortent heureux. Et un étudiant heureux à l'heure actuelle, c'est que du bonheur à voir."