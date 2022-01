Covid-19 : Moderna a commencé les essais d'une dose de rappel de vaccin spécifique contre le variant Omicron

L'entreprise américaine Moderna a annoncé avoir commencé les essais cliniques d'une dose de rappel de vaccin conçu spécifiquement contre le variant Omicron, annonce-t-elle dans un communiqué (en anglais) mercredi 26 janvier. Ces essais comporteront en tout 600 adultes, dont la moitié ont déjà reçu deux doses du vaccin de Moderna il y a au moins six mois, et l'autre ont reçu non seulement ces deux doses intiales, mais aussi la dose de rappel déjà autorisée. Le rappel spécifique contre le variant Omicron sera donc à la fois évalué en tant que troisième, ou quatrième dose.

Dans son communiqué, l'entreprise affirme par ailleurs qu'après la dose de rappel déjà autorisée, les niveaux d'anticorps neutralisants restent à un niveau satisfaisant contre le variant Omicron, même six mois après l'injection. L'essai du vaccin spécifique est donc mené en raison "de la menace à long terme que fait peser l'échappement immunitaire d'Omicron", explique le PDG Stéphane Bancel.