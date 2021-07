Covid-19 : "la guerre a changé", craignent les autorités sanitaires américaines, qui jugent le variant Delta aussi transmissible que la varicelle

Dans une note interne des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains, des scientifiques s'alarment de la transmissibilité élevée du variant Delta et de la charge virale importante présentée par des individus contaminés, qu'ils soient vaccinés ou non.

Des documents internes des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CFC), principale agence sanitaire des Etats-Unis, ont fuité vendredi 30 juillet. Révélés par le Washington Post (en anglais), ces documents officiels, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP, portent sur le variant Delta du Covid-19. Ils s'appuient sur des études scientifiques et livrent un constat préoccupant : les personnes contaminées pourraient autant transmettre le virus, qu'elles soient vaccinées ou non. Et les autorités sanitaires américaines jugent à présent ce variant présente un taux similaire à celui de la varicelle, mais inférieur à celui de la rougeole. Une personne contaminée par le variant Delta contaminerait en moyenne huit autres personnes.

La directrice des CDC, Rochelle Walensky, s’est appuyée sur les données de la présentation qui a fuité pour recommander à nouveau le port du masque en intérieur pour les personnes vaccinées dans les zones à haut risque. "La guerre a changé", préviennent les responsables sanitaires.

Pas de différence entre la charge virale des personnes vaccinées ou non

Selon une analyse menée dans le Massachusetts, les personnes infectées auraient une charge virale importante dans le nez et la gorge, qu’elles soient vaccinées ou non. A Provincetown, dans l'Etat du Massachusetts, près de 900 cas de Covid ont été dépistés après les festivités de la fête nationale du 4 juillet, bien que les trois quarts des participants à l'évènement aient été vaccinés. Or, il n'y avait "pas de différence" dans la charge virale des personnes vaccinées ou non vaccinées qui ont été testées, rapporte la présentation des CDC, ce qui semble indiquer un même degré de contagiosité quel que soit le statut vaccinal.

Toutefois, ces contaminations ont entraîné peu d'hospitalisations (sept à cette date) et aucune mort ; d'après le site d'informations local Masslive.com (en anglais). Mais cette observation a poussé les CDC à faire évoluer leurs recommandations sur le port du masque, a expliqué à l'AFP Celine Gounder, spécialiste des maladies infectieuses à l'université de New York : "Ce n'est pas pour protéger les personnes vaccinées qui, si elles sont infectées, auront des symptômes légers, voire aucun, mais on constate qu'elles peuvent contaminer d'autres personnes."

Les vaccins restent efficaces à 90% contre les formes sévères

Toutefois, les contaminations de personnes vaccinées sont possibles, et ne sont pas aussi rares qu'on le pensait, rapporte la note des CDC. "35 000 infections symptomatiques par semaine sur les 162 millions d'Américains vaccinés" sont ainsi recensées. Mais, face à ce nouveau variant plus contagieux et potentiellement plus dangereux, les vaccins offrent une protection précieuse. Si l'efficacité des vaccins varie, les CDC estiment dans leur présentation que le risque de mourir ou d'être gravement malade est divisé par dix avec un vaccin et le risque d'être contaminé au moins par trois, ce qui revient à dire que les vaccins sont efficaces à 90% contre les formes sévères et à 67% contre les infections.