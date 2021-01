Variant anglais du Covid-19 : la France pourrait voir son nombre de cas quadrupler début février

Observe-t-on une vague du variant anglais du Covid-19 sur le territoire français ? Mardi 12 janvier, une étude a révélé que sa présence était de 1%. "C’est énorme parce que 1%, c’était un petit peu ce qu’on avait à Londres début décembre. Et puis fin décembre, on était à 80%", révèle le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi.

Londres durement touchée

D’après le journaliste, cette augmentation se note dans les cas repérés car "on avait à peu près 200 cas pour 100 000 habitants début décembre à Londres et à la fois du mois, on en avait quatre fois plus". Ainsi, si la France suit la même dynamique que son voisin, alors début février, il pourrait également y avoir trois à quatre fois plus de cas touchés par ce variant britannique. Damien Mascret conclut donc que la France se trouve dans "une situation d’urgence importante".