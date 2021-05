Vaccins contre le Covid-19 : 1,8 milliard de doses commandées par l’Europe

Si l’Europe veut être immunisée, il faudra que 90% des adultes soient vaccinés, selon l’Institut Pasteur. Pour cela, l’Europe a sorti le carnet de chèques. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a annoncé, samedi 8 mai, un contrat ferme de "900 millions de doses de vaccins + 900 millions avec option auprès de Pfizer BioNTech". 1,8 milliard de doses au total, alors que l’Europe compte 447 millions d’habitants.

Vers une vaccination annuelle ?

Pour l’infectiologue Benjamin Davido, cela montre que l’Europe anticipe une troisième dose de vaccin voire plus. "Aujourd’hui, on sait à peu près que l’immunité vaccinale est au moins égale à l’immunité naturelle, donc au moins six voire neuf mois. On a peu de recul (…) donc il faut se mettre en ordre de bataille pour d’éventuels rappels annuels", précise le professeur. Dans son tweet, Ursula von der Leyen affirme que les doses serviront aussi à protéger les populations contre les variants, et à vacciner les enfants et les adolescents.