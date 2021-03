DIRECT. Covid-19 : l'Agence européenne du médicament rend son verdict ce jeudi sur le vaccin AstraZeneca

Ce qu'il faut savoir

Coup de frein ou coup d'accélérateur pour la campagne de vaccination ? Le choix est dans les mains de l'Agence européenne du médicament (EMA) qui doit rendre, jeudi 18 mars, son verdict sur le vaccin anti-coronavius AstraZeneca, suspendu par plusieurs pays de l'UE, dont la France. L'avis de l'EMA est particulièrement attendu au moment où l'Union européenne, en pleine pénurie de vaccins, compte sur des millions de doses de ce vaccin élaboré par la firme britannique.

Feu vert, avertissement ou suspension ? L'EMA pourrait emboîter le pas de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a recommandé de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca, et cela d'autant plus que sa directrice Emer Cook reste "fermement convaincue" que les bénéfices l'emportent sur les risques. Et si elle n'a pas exclu que l'EMA suspende le vaccin dans l'UE, elle pourrait aussi se contenter de publier un "avertissement supplémentaire", a-t-elle ajouté.

L'ombre d'un confinement. Le même jour, la France attend de nouvelles décisions pour freiner l'épidémie de coronavirus. Alors, confinement total ou seulement le week-end pour l'Ile-de-France et les Hauts de France ? "On prendra les décisions qu'on doit prendre", a répondu le président Emmanuel Macron à des soignants lors d'une visite dans un hôpital de Poissy, en région parisienne.

Le Brésil s'enfonce dans la crise sanitaire. Le pays a enregistré mercredi 90 303 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, un record, ainsi que 2 648 nouveaux décès, portant la moyenne quotidienne sur les sept derniers jours à 2 017, la plus élevée depuis le début de la pandémie.