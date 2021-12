Covid-19 : va-t-on manquer de vaccins Pfizer ?

Manquer de vaccins Pfizer en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la crainte du maire de Cannes, David Lisnard. Le nouveau président de l'association des maires de France, a relayé sur sa page Facebook une lettre de l'agence régionale de santé annonçant un manque de vaccins Pfizer. Dans un courrier adressé au ministre de la Santé, il s'inquiète des restrictions d'approvisionnement du vaccin et de ne pouvoir ouvrir des créneaux qu'avec le vaccin Moderna.

4,2 millions de doses livrées en une semaine

Plusieurs maires ont la même appréhension. Pourtant, Olivier l'a réaffirmé vendredi 3 décembre : "Avoir deux doses de Pfizer et une dose de Moderna ne pose aucun problème." Selon la direction générale de la Santé, 4,2 millions de doses ont été livrées depuis le 29 novembre, dont 340 000 de Pfizer et 1,4 millions de Moderna, le vaccin réservé aux plus de trente ans. Le gouvernement a indiqué que les livraisons de Pfizer devraient s'accélérer dans les semaines à venir.