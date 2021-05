Covid-19 : une troisième vague dans le pays le plus vacciné au monde

Les Seychelles, l'un des pays les plus vaccinés au monde, connaît un rebond épidémique. Les vaccins chinois et indien contre le Covid-19 sont ciblés.

Une troisième vague virulente du Covid-19 vient de s'abattre sur les Seychelles. Dans la capitale comme ailleurs, les écoles ont fermé leurs portes, tandis que les rassemblements sont interdits. La surprise est d'autant plus grande que le pays détient le record du monde de vaccination : 85% des habitants de plus de 18 ans ont déjà reçu leurs deux doses. Cette nouvelle vague soulève de nombreuses interrogations. "Peut-être est-il efficace, et peut-être pas, commente une habitante. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Vous prenez le vaccin, et vous pouvez attraper le Covid quand même."



Le vaccin Sinopharm

Parmi les personnes testées positives ces derniers jours dans le pays, 30% étaient totalement vaccinées. Aux Seychelles, c'est en majorité le vaccin chinois Sinopharm qui est utilisé. Décrié par certains spécialistes, il a été approuvé par l'OMS, et les autorités du pays lui font confiance. "Ce vaccin fait exactement ce qu'on attend de lui. Il empêche les formes graves de la maladie, assure le Dr. Jude Gedeon, commissaire à la santé publique des Seychelles. Les personnes dans un état critique aujourd'hui n'avaient pas reçu le vaccin." Malgré cette nouvelle vague, la réouverture du pays aux touristes continue.