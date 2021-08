Covid-19 : une troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans ou souffrant de comorbidités

À l'hôpital de la Porte Verte de Versailles (Yvelines), spécialisé en gériatrie, la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est la bienvenue. Certains patients, vaccinés il y a plus de six mois, commencent à perdre leurs défenses immunitaires. "Ils arrivent à une période où ils sont fragilisés, et il faut entamer probablement une troisième injection", estime le Dr. Marc Harboun, responsable du pôle de gériatrie de l'hôpital, tandis que le directeur, Thomas Lauret, se dit prêt et "capable de faire la vaccination pour la troisième dose sans difficulté".



Une précaution

La Haute Autorité de Santé recommande d'associer cette campagne de rappel à celle du vaccin contre la grippe classique. Ce rappel est préconisé dès 65 ans, ou en cas de comorbidité : une nouvelle dose six mois après la dernière injection. Qu'en est-il des moins de 65 ans ? "Nous ne savons pas encore quel sera le variant en cause, et le niveau épidémique en début d'année prochaine ou au printemps prochain, donc je crois que c'est anticipé pour l'instant de l'élargir en population générale", estime Dominique Le Guludec, présidente du collège de la Haute Autorité de Santé.



18 millions de Français sont concernés par ce rappel, "une précaution" selon le médecin et journaliste Damien Mascret, présent mardi 24 août sur le plateau du 19/20. En effet, si le vaccin protège bien contre les formes graves, son efficacité diminue avec les infections. Le médecin ajoute enfin que "la mémoire immunitaire est (…) assez robuste, même chez les gens âgés, même avec seulement deux doses". Damien Mascret en profite également pour faire une correction : les nouveau-nés de mères infectées par le Covid-19 ont un risque de contamination de 5,92 % et non pas de 0,06 %, comme indiqué lundi 23 août sur le plateau du 19/20.

