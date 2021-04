Covid-19 : un cluster malgré des vaccinations dans un Ehpad des Landes

Un Ehpad de Biscarosse (Landes) est fermé jusqu'à nouvel ordre, suite à la déclaration d'un cluster il y a trois semaines. C'est un résident non vacciné et arrivé en hébergement temporaire qui est à l'origine de la contamination. 16 personnes âgées, qui étaient vaccinées, ont été contaminées, dont certaines du pavillon des personnes désorientées. "Le Covid a pu s'installer parce que tous les gestes barrières n'étaient pas respectés, notamment le port du masque", explique le Dr. Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

Tous les résidents et soignants de l'Ehpad désormais négatifs

Deux résidents qui n'avaient reçu que la première injection du vaccin ont dû être hospitalisés, même si leurs cas sont sans gravité. "Le fait d'avoir été vaccinés les protège, estime Didier Couteaud, directeur de la délégation départementale de l'ARS Landes. On voit aujourd'hui quand on regarde (…) le nombre de morts, dans les Ehpad ça a nettement diminué, donc ça c'est important : elles ne feront pas de forme grave, elles ne décéderont pas de cette maladie." L'heure est au soulagement, jeudi 15 avril. D'après un test effectué la veille, l'ensemble des 190 résidents et soignants de l'Ehpad sont négatifs au Covid-19.