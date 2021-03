Covid-19 : quels sont les effets positifs du vaccin ?

Le vaccin anti-covid permettrait de freiner la propagation du virus. Selon des données provenant du Royaume-Uni, “lorsque vous êtes vaccinés, vous vous infectez beaucoup moins donc vous ne risquez pas de transmettre le virus”, explique le médecin Damien Mascret, vendredi 5 mars, en direct du plateau du 12/13. Selon une autre étude, le variant sud-africain pourrait immuniser contre les autres variants. “C’est le principe de la vaccination. Quand on vous vaccine, votre système immunitaire apprend à reconnaître la tête du virus. Comme ça, la prochaine fois, s’il rencontre en vrai le virus, il va très rapidement réagir et s’en débarrasser”, indique Damien Mascret.

Les mutations du virus inquiètent

Une fois que le variant a appris à se modifier un petit peu, ce sont les fameuses mutations qui inquiètent, car “le vaccin va être moins efficace, parce qu’on le reconnaît moins bien”, poursuit Damien Mascret. “L’idée est bien sûr d’apprendre à mieux le reconnaître (...) et c’est ce qu’on fait en faisant de nouveaux vaccins. Pfizer et Moderna ont déjà soumis des études au niveau des États-Unis pour étudier un vaccin modifié qui apprend à reconnaître le variant ‘démasqué’ donc à être beaucoup plus efficace”, conclut le médecin.

