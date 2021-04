Covid-19 : le vaccin AstraZeneca banni en Moselle et trois départements d’Outre-mer

Le vaccin AstraZeneca, moins efficace contre le variant sud-africain, n’est plus recommandé par les autorités de santé en Moselle, à La Réunion, à Mayotte et en Guyane, où la proportion de ce variant est plus importante.

Dans une pharmacie de Metz (Moselle), des dizaines de doses du vaccin AstraZeneca dorment dans le frigo. Mais les autorités sanitaires recommandent de ne plus utiliser ces doses dans le département. Les vaccins ARN, comme celui de Pfizer/BioNTech et Moderna, sont en effet plus efficaces contre le variant sud-africain, qui est particulièrement présent en Moselle. Trois autres départements, en Outre-Mer, sont concernés par ces recommandations de la Haute autorité de santé : Mayotte, La Réunion, et la Guyane, où le taux du variant en question atteint 50%.

Les Mosellans réticents

Les données de science montrent ainsi que le vaccin AstraZeneca n’est efficace qu’à 22% face au variant sud-africain. Cette recommandation confirme les réticences de certains Mosellans rencontrés par France Télévisions, qui confient ne plus avoir confiance dans le sérum AstraZeneca. Les autorités sanitaires recommandent toujours l’utilisation du vaccin AstraZeneca dans le reste du territoire pour les personnes âgées de plus de 55 ans.