Covid-19 : Emmanuel Macron va-t-il rendre la vaccination obligatoire ?

Emmanuel Macron va s’exprimer lundi 12 juillet. Il devrait revenir sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France et décider si oui ou non elle pourrait devenir obligatoire.

Le nombre de contaminations au Covid-19 est en hausse en France, notamment en raison de la progression du variant Delta. Lundi 12 juillet, Emmanuel Macron va prendre la parole ​à 20 heures, lors d'une allocution télévisée. ​Il devrait se prononcer sur plusieurs sujets importants ​; et notamment évoquer la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions comme les soignants et il se pose déjà une autre question​, à savoir : faut-il aller plus loin​, et même l’étendre à l’ensemble de la population de plus de 12 ans dans le pays ?

Faire confiance aux Français

"Jusqu’à maintenant, Emmanuel Macron a toujours dit que le vaccin ne serait pas obligatoire", rappelle la journaliste Anne Bourse, en duplex depuis le palais de l’Élysée dans le 20 heures de France 2, dimanche 11 juillet. Elle explique que le président de la République "dit préférer convaincre et faire confiance aux Français plutôt que les contraindre". La journaliste ajoute que "même si ce n’est pas encore à l’agenda du président, le débat, lui, est bel et bien lancé".