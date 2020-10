Covid-19 : deux essais de vaccins interrompus ont été autorisés à reprendre aux Etats-Unis

Les autorités américaines, pour AstraZeneca, et un comité indépendant, pour Johnson & Johnson, n'ont pas trouvé de lien entre les maladies de participants à l'essai et les vaccins testés.

La course au vaccin contre le Covid-19 continue. Aux Etats-Unis, deux essais qui avaient été interrompus après les maladies inexpliquées de deux participants ont repris ou vont pouvoir reprendre, a-t-on appris vendredi 23 octobre.

L'essai du vaccin expérimental développé par l'université britannique d'Oxford et le groupe AstraZeneca a déjà repris aux Etats-Unis. Il avait été suspendu dans le monde entier le 6 septembre.

Si les autorités du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud, du Brésil et du Japon avaient autorisé sa poursuite dans les jours ou semaines qui ont suivi, ce n'était pas le cas des autorités américaines. Un feu vert qu'AstraZeneca a annoncé avoir obtenu vendredi. L'Agence du médicament américaine "a examiné l'ensemble des données de sécurité des essais mondiaux et conclu que les essais pouvaient reprendre en toute sécurité", a indiqué l'entreprise.

Des centaines de millions de doses du vaccin expérimental d'AstraZeneca ont déjà été prévendues sur plusieurs continents. Les résultats de l'essai sont attendus d'ici la fin de l'année, selon le groupe.

Dix vaccins actuellement testés dans le monde

De son côté, l'entreprise américaine Johnson & Johnson a annoncé, vendredi, qu'un comité indépendant avait recommandé la reprise aux Etats-Unis de l'essai de phase 3 qu'elle avait lancé fin septembre, et qui avait été interrompu par la maladie d'un participant. Elle dit être en discussion avec les autorités de régulation pour le relancer dans d'autres pays du monde.

"Après une évaluation approfondie d'un événement médical grave chez un participant, aucune cause certaine n'a été identifiée", a indiqué le groupe. "La société n'a trouvé aucune preuve que le candidat-vaccin ait causé l'événement". L'essai, qui doit inclure 60 000 personnes au total, "pourrait aller assez vite",e stime un responsable américain du groupe, Paul Mango.

Au total, dix vaccins européen, américains, chinois et russe au total sont testés dans le monde dans des essais à grande échelle, incluant des dizaines de milliers de participants à chaque fois, et destinés à vérifier l'efficacité et l'absence d'effets secondaires graves.

Les deux vaccins candidats en tête de course sont ceux de Pfizer et de Moderna : les sociétés américaines prévoient de demander une autorisation dans la deuxième quinzaine de novembre ; l'Agence du médicament américaine n'a pas précisé en combien de temps elle donnerait ensuite son avis, mais il pourrait intervenir avant la fin décembre.