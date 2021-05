Alpes-Maritimes : à Roquefort-les-Pins, la campagne de vaccination anti-Covid 19 ralentit

Elle n'avait pas particulièrement envie de se faire vacciner contre le Covid 19, mais elle a franchi le pas. Plus de peur que de mal pour cette nouvelle primo-vaccinée. "Je n'étais pas pressée, je ne bouge pas beaucoup en ce moment, ça ne m'empêchait pas de vivre", déclare-t-elle. Dans cette salle d'attente de Roquefort-les-pins (Alpes-Maritimes), on sent de longues hésitations. La salle d'attente est quasiment vide, et ce ne sont pas les doses qui manquent.

Initiatives locales

"On a dû retirer quatre flacons de Pfizer, ça fait quand même 24 doses", déplore le Dr Céline Descamps, coordinatrice du centre. Toutefois, il n'y a pas de gaspillages, les flacons n'ont pas été ouverts. Mais cette baisse inquiète les services municipaux alors que la campagne de vaccination avait démarré sur les chapeaux de roues. Hélas, les couacs de communication et les potentiels effets secondaires ont obéré la campagne locale. 20 % de vaccinés, c'est trop peu, et bien plus bas que la moyenne nationale. À Roquefort et dans les environs, la mairie multiplie les initiatives pour convaincre les récalcitrants : via les réseaux sociaux, des affiches, des envois de SMS.